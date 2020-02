Ha il sapore della partita dell’anno, la sfida di domani pomeriggio del Torino che ospita il Parma. Perché i granata sono al 14° posto, hanno 5 punti di margine sulla zona retrocessione, con Udinese e Lecce che bussano alle spalle. Contro i ducali, quindi, il Toro ha l’obbligo di tornare a muovere la classifica dopo le sei sconfitte consecutive (cinque in campionato e una in Coppa Italia) che venti giorni fa sono costate la panchina a Walter Mazzarri.“Non c’è dubbio che sia una partita importante. Dobbiamo puntare alla vittoria perché abbiamo la necessità di fare punti, interrompendo l’emorragia che si è creata”.

“La nostra è una presa di coscienza. Abbiamo 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e in serie A non bisogna mai scherzare. Bisogna tenere i piedi a terra, non dare mai nulla per scontato e arrivare a 40 punti il più in fretta possibile”.

Quali sono i miglioramenti che ha colto a San Siro?

“L’aspetto su cui ho visto maggiori miglioramenti è quello della compattezza. In questa fase c’è bisogno di coesione e vedo che i ragazzi stanno migliorando di giorno in giorno”.

Contro il Milan ha lanciato Edera: sarà confermato?

“Edera ha sfruttato l’opportunità, sono contento di lui. Per domani tengo aperte le porte per decidere la formazione in base alla partita che vogliamo fare”.

Domani tornate al Grande Torino dove il Toro ha incassato 10 gol nelle ultime due uscite. Ci sarà ansia da prestazione?

“Affatto. Noi dobbiamo gestire l’ansia e lo faremo. In campo voglio vedere la squadra giocare convinzione e coraggio, senza cattivi pensieri che ci possano limitare”.

Quale sarà la forza del pubblico?

“I nostri tifosi sono fondamentali e finora sono stati encomiabili: a loro chiedo di aiutare la squadra fino al 90′, poi a fine partita è giusto che esprimano il loro pensiero”.

Cosa vuol vedere di diverso domani contro il Parma?

“Noi dobbiamo innalzare l’indice di pericolosità: per essere più efficaci sottoporta dobbiamo creare di più”.

Quali sono i pericoli di un Parma che, oltre a 8 punti in più, schiera anche Gervinho?

“Gervinho è pericoloso soprattutto a campo aperto, quindi ci sarà da fare attenzione alle transizioni e alle coperture preventive. Ma il Parma oggi gioca un bel calcio, e non solo in fase di ripartenza”.