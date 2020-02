“Voglio una squadra più propositiva”

Sarà un Toro da 3-5-2 quello che andrà a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Moreno Longo, stavolta, vuol imprimere il proprio marchio alla squadra che allena da 24 giorni, da quando è subentrato in panchina a Walter Mazzarri. “Adesso abbiamo avuto una settimana di lavoro in più per il rinvio della partita contro il Parma causa emergenza coronarivus e ne avevamo bisogno – spiega l’allenatore granata ai microfoni di Torino Channel -. In settimana abbiamo lavorato sodo sulla condizione atletica e siamo migliorati sotto l’aspetto atletico. Abbiamo sfruttato bene la settimana di allenamenti supplementari che abbiamo avuto, ma adesso si tratta di tradurre il lavoro in risultati tangibili e quindi in punti da mettere in cassaforte”.

D’altra parte da un mese e mezzo a questa parte i granata hanno rimediato soltanto ceffoni: in totale fanno cinque sconfitte in campionato cui si aggiunge anche l’eliminazione in Coppa Italia. Il primo cambiamento del Toro 2.0 è di carattere tattico: si torna al 3-5-2 che segna il rilancio di Simone Zaza in coppia con Andrea Belotti. Segno che Longo anela un Toro coraggioso e “pesante”, al cospetto di un Napoli che fa della rapidità e della tecnica i propri punti di forza. “Rispetto a San Siro voglio vedere una squadra più propositiva e più pericolosa in avanti” è l’intento del tecnico granata. A centrocampo, si rivedrà per la prima volta nel 2020 anche Daniele Baselli: la mezzala di Manerbio non gioca un minuto dalla trasferta di Verona di metà dicembre, quando il Toro consentì nel finale la rimonta dei gialloblù da 0-3 a 3-3 dopo un’ora di ottimo calcio. Baselli è favorito per una maglia da titolare, in ballottaggio con Berenguer e, anche qualora non dovesse partire titolare, dovrebbe giocare comunque almeno uno spezzone a partita in corso. “Contro il Barcellona ho visto un Napoli in salute, che ha superato il momento di crisi – è l’analisi di Longo -. Una squadra umile che presta la massima attenzione ai minimi dettagli e che somiglia al suo allenatore. Ci troveremo di fronte un Napoli voglioso, d’accordo. Ma nessuno potrà avere più voglia di noi nel cercare di fare punti al San Paolo”.