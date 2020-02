Quattro giorni di Toro ed ecco il debutto, in un primo test già fondamentale per svoltare rispetto alle ultime settimane e a quelle tre partite tremende caratterizzate dai 15 gol incassati. Domani, contro la Sampdoria, Moreno Longo celebra la prima panchina granata con la speranza di rimettere il Torino in carreggiata.

Buongiorno Longo, quali sono le insidie della Samp?

“La Samp è una squadra che con Ranieri ha trovato la propria identità e che ha giocatori in grado di fare giocate individuali. Dovremo essere bravi a ‘leggerè i momenti della partita”.

Che cosa si aspetta dalla squadra?

“Ai miei chiedo di rispettare la Samp com’è giusto che sia ma poi di pensare a fare la partita con la maggior intensità più possibile. Concentriamoci su di noi: al coraggio, alla determinazione, alla lucidità che dobbiamo buttare in campo”.

Quattro giorni sono troppo pochi per cambiare le cose. Ma che sensazioni ha colto dalla squadra?

“Le prime sensazioni sono tutte positive: si può lavorare molto bene, c’è la massima disponibilità da parte di tutti, nella squadra ho visto voglia ed entusiasmo. I presupposti iniziali ci sono, poi però le parole stanno a zero: per mantenere il sorriso servono le prestazioni”.

Qual è la posizione migliore per Verdi?

“Verdi ha indubbie qualità tecniche e calcia come pochi in serie A, ma deve sforzarsi di riaccendere quella fiammella interna che gli permetta di tirare fuori il massimo da se stesso. La posizione conta ma la base è la ferocia con cui si approccia al raggiungimento dell’obiettivo”.

Si aspetta una grande spinta da parte del pubblico?

“So che sono stati venduti già più di 18mila biglietti e quindi lo stadio sarà caldo. Ma se è vero che queste sono state giornate molto particolari, in cui si è percepito l’entusiasmo che c’è attorno a noi, non dobbiamo mai dimenticare che domani conta soltanto il campo. Io non ho dubbi sulla spinta del pubblico perché conosco il tifoso del Toro e so quanto può dare. Ma poi tocca a noi: dobbiamo ricambiare questo entusiasmo”.

C’è un gesto che in questi giorni l’ha colpita in modo particolare?

“Sì, dalla mia famiglia. Con un messaggio i mie genitori mi hanno ricordato quando, a 10 anni, sono entrato per la prima volta al Fila per fare il provino. E quando papà Luigi e mamma Antonia sono venuti all’allenamento a porte aperte per me è stata una fortissima emozione”.