Si è avvalso della facoltà di non rispondere Elmahdi Halili, il giovane italiano di origini marocchine, di 23 anni, arrestato ieri dalla polizia a Lanzo, nel Torinese, per apologia dello Stato Islamico. Halili, assistito dall’avvocato Enrico Bucci, oggi è comparso dal gip Ambra Cerabona per l’interrogatorio di garanzia. Il suo legale lo ha definito “frastornato”. Secondo quanto si apprende, il giovane ha manifestato il desiderio di non essere più detenuto in isolamento. Non ha domandato libri o fatto altre richieste. “Valuteremo nei prossimi giorni se fare richiesta di riesame dell’ordinanza, abbiamo dieci giorni di tempo a decorrere da oggi”, ha spiegato l’avvocato Bucci.

Halili, già fermato nel 2015 durante un’inchiesta per la diffusione di materiale di propaganda a favore dell’Isis, aveva patteggiato due anni con la condizionale per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Le indagini successive della Digos hanno evidenziato da parte sua un crescente percorso di radicalizzazione che, nonostante la sentenza, aveva addirittura intensificato la sua attività di proselitismo e indottrinamento. Su varie piattaforme web diffondeva documenti di propaganda e inneggianti allo Stato Islamico. Ormai, raccontano conoscenti e parenti, viveva completamente isolato in casa propria: all’arrivo della polizia la sorella ha esclamato: “Ci avevi promesso che non l’avresti più fatto”.

Tra il materiale sequestrato ci sono diversi filmati che riproducono

le gesta dei mujaheddin in Siria e in Iraq, le cruente esecuzioni nei confronti di civili e militari, le rivendicazioni e celebrazioni degli attentati di Parigi e Bruxelles. E ancora, i sermoni dai toni