Berenguer al fianco di Belotti

– Il Lecce passa a Torino e l’Inter resta da sola in vetta. I salentini interrompono la serie negativa di due sconfitte consecutive e si godono un successo davvero pesante in ottica salvezza. Ai granata, invece, resta l’amaro in bocca per aver fallito l’opportunità di vincere le prime tre di campionato, impresa che manca dal lontano 1976.Il risultato finale premia la personalità dei giallorossi che, come già accaduto a San Siro, non rinunciano – soprattutto nella ripresa – a proporre calcio e dimostrano una migliore tenuta fisica, a dispetto della preparazione anticipata del Toro in chiave preliminari di Europa League. In un finale thrilling c’è spazio anche per il Var, al quale l’arbitro ricorre per una trattenuta in area ai danni di Belotti, decidendo di non assegnare calcio di rigore.

Mazzarri non rinuncia al 3-5-2, ma sceglie Berenguer come spalla di Belotti, con Zaza e il neo acquisto Verdi inizialmente in panchina. Aina prende il posto dell’infortunato Ansaldi sulla corsia mancina. Liverani, privo di Imbula e Dell’Orco, si affida al tandem d’attacco Farias-Lapadula, con Falco preferito a Mancosu in posizione di trequartista. Nel ruolo di terzino destro Rispoli vince il ballottaggio con Benzar, in mediana esordio stagionale per Tabanelli.

Ritmo blando

Il primo tempo si gioca su ritmi piuttosto blandi. I granata fanno la partita e il Lecce si preoccupa soprattutto di difendersi, per poi provare a ripartire. Gli uomini di Mazzarri non impegnano mai Gabriel, pur affacciandosi pericolosamente in un paio di circostanze nell’area giallorossa.

Berenguer troppo altruista

All’8′ Berenguer non arriva di un soffio sul suggerimento di Belotti, mentre al 22′ lo spagnolo pecca di altruismo cercando un improbabile assist per il Gallo da una posizione in cui poteva concludere in porta. Con il passare dei minuti i salentini prendono coraggio ed escono con maggiore frequenza dalla loro metà campo, trovando anche il vantaggio al 35′.

Farias porta avanti il Lecce

Un numero di Majer innesca Falco, il cui tiro in area viene respinto da Sirigu: sulla ribattuta si avventa Farias che non lascia scampo all’ex Psg. lI Lecce contiene bene la reazione del Toro, anche se prima dell’intervallo rischia sul colpo di testa di De Silvestri che non inquadra la porta da buona posizione.

Belotti pareggia su rigore

La ripresa è molto più frizzante. Il Toro preme subito sull’acceleratore e, dopo un gol annullato a Belotti per fuorigioco, ristabilisce l’equilibrio grazie a un rigore concesso per una trattenuta di Tabanelli ai danni di Zaza. Il Gallo dal dischetto è impeccabile e la sfida, anche psicologicamente, sembra volgere dalla parte dei padroni di casa.

Cambi offensivi per Mazzarri e Liverani

La dimostrazione che Liverani creda ancora nel colpo da tre punti arriva dal doppio cambio con il quale il tecnico dei salentini rivoluziona la coppia d’attacco, senza rinunciare al peso offensivo dei suoi. Mazzarri non è da meno e si gioca la carta Verdi, proponendo un assetto a trazione anteriore.

Mancosu firma il gol partita

La girandola delle sostituzioni premia gli ospiti che passano ancora con il neo entrato Mancosu, perfetto nel ribadire in rete al volo una deviazione di Sirigu sul potente tiro di Calderoni. Nonostante il vantaggio il Lecce non esaurisce la sua spinta e, sfruttando la corsa dei due terzini, la classe di Falco e la fisicità di Babacar va vicino al tris con un bella volée del senegalese.

Var nel finale: niente rigore per il Toro

Il Torino risponde con un contropiede finalizzato da Belotti e disinnescato in angolo da Gabriel e con un velenoso tiro-cross di Verdi, deviato da Lucioni, sul quale il portiere brasiliano dimostra ottima prontezza di riflessi. Il finale assomiglia a quello di un thriller, quando Rispoli allaccia in area Belotti. Giua decide di andare a visionare le immagini, ma decide di non concedere il secondo rigore della partita ai granata, gelando le speranze dei tifosi di casa di evitare almeno il ko.



TORINO-LECCE 1-2 (0-1)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (34′ st Laxalt), Baselli (27′ st Verdi), Rincon, Meité, Aina; Belotti, Berenguer (1′ st Zaza). In panchina: Rosati, Ujkani, Bremer, Lyanco, Lukic, Edera, Millico. All. Mazzarri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (36′ st Shakhov); Falco; Farias (18′ st Mancosu), Lapadula (18′ st Babacar). In panchina: Vigorito, Benzar, Dumancic, Riccardi, Vera, Gallo, Petriccione, Dubickas, La Mantia. All. Liverani.

ARBITRO: Giua di Olbia.

RETI: 34′ pt Farias, 12′ st Belotti (rig.), 28′ st Mancosu.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Rossettini, Lucioni, Berenguer, Lapadula, Tabanelli, Rispoli. Angoli: 7-3. Recupero: 2′ pt, 10′ st.