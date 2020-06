Il regalo di Immobile, il gol di Belotti

La Lazio continua a sentire profumo di scudetto. I biancocelesti si spaventano in avvio per il rigore di Belotti, poi però dominano, mettono sotto il Torino e vincono con pieno merito grazie alle reti di Immobile e Parolo nella ripresa.

La partita si sblocca subito: sono passati poco più di tre minuti quando Verdi batte una punizione dalla trequarti, Parolo di testa rinvia male verso il centro dell’area, Nkoulou calcia e Immobile tocca di braccio. Per il centravanti della Nazionale è rigore regalato al compagno azzurro Belotti con l’aggiunta dell’ammonizione che gli costerà il Milan. Il gol di vantaggio fa sì che i granata si abbassino e i biancocelesti inizino a spingere sull’acceleratore. Una pressione sterile fino al 23′ quando Caicedo fa la sponda, Milinkovic libera Immobile che spara alto da ottima posizione. Al 37′ l’opportunità laziale si ripete in fotocopia: Immobile ha il pallone buono sul destro ma spara di nuovo in curva. E in tribuna, lo squalificato Inzaghi non gradisce. Poi, nel recupero, Luis Alberto calcia la punizione, Acerbi di testa pareggia ma Massa annulla per fuorigioco.

Ripresa a senso unico, decide Parolo

In avvio di ripresa, Immobile sforna un gol dei suoi, il 29° del suo campionato. Da quel momento la pressione laziale diventa asfissiante e il Toro si affida ad un Belotti che regge da solo tutto il peso dell’attacco, anche perché nel frattempo calano i giri del motore di Verdi alla prima partita dall’inizio dopo la sosta. Le occasioni fioccano, a partire dalla respinta di Sirigu su Milinkovic; e così, alla lunga, il gol di Parolo che rilancia le quotazioni laziali in chiave scudetto diventa quasi fatale. La rete porta la firma di Parolo, il cui destro arrembante viene anche deviato da Bremer e finisce per metter fuori causa Sirigu. Finisce 2-1 per la Lazio, ed è giusto così.

Torino-Lazio 1-2 (1-0)

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer (35′ st Millico); De Silvestri (14′ st Ansaldi), Lukic (35′ st Djidji), Rincon, Meité, Aina (25′ st Edera); Verdi (14′ st Berenguer), Belotti (18 Ujkani 25 Rosati 5 Izzo 11 Zaza 17 Singo 22 Millico 27 Ghazoini 30 Djidji 80 Adopo). All. Longo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (45′ st Anderson D.), Acerbi, Radu; Lazzari (45′ st Bastos), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (14′ st Lukaku); Caicedo (14′ st Correa), Immobile (23 Guerrieri 24 Proto 13 Armini 28 Anderson A. 32 Cataldi 52 Falbo 77 Marusic 93 Vavro). All. Farris.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: 5′ pt rig. Belotti, 3′ st Immobile, 28′ st Parolo.

Angoli: 8-2 per la Lazio. Recupero: 3′ e 5′. Ammoniti: 4′ pt Immobile, 29′ pt Caicedo, 45′ pt Verdi, 29′ st Lukaku