L’eco delle polemiche sulla nave Diciotti agita i 5 Stelle torinesi. La consigliera regionale Francesca Frediani da giorni rilancia sulla sua pagina Facebook gli interventi del presidente della Camera Roberto Fico che ha preso le distanze dalla linea del vicepremier Matteo Salvini. “Sapete come la penso. Spero che si trovi presto una soluzione per queste persone… e per tutte le persone che ancora partiranno in cerca di un futuro che nel loro Paese non possono avere” scrive a commento degli articoli che raccontano le prese di posizione della pattuglia anti-lega all’interno dei 5 Stelle.

Pattuglia, quella grillina, nella quale milita anche la capogruppo a Palazzo Civico, Valentina Sganga. “L’Europa è la prima a non essere umana, ma quei migranti devono essere fatti sbarcare perché non possiamo restare sullo stesso piano di chi pensa al problema delle migrazioni come a una mera questione di contabilità” ha detto la consigliera. E mentre anche altri esponenti della maggioranza e della giunta seguono la linea di Sganga, la sindaca sceglie la linea del silenzio, convinta che anche sulla questione dei migranti il ruolo di Luigi Di Maio possa essere una sufficiente garanzia per i Pentastellati per bilanciare il collega Matteo Salvini.

E mentre su Facebook si moltiplicano i post a commento della situazione a bordo della nave della Guardia Costiera bloccata nel porto di Catania, la sindaca pensa ad altro. E, dopo 20 giorni, torna a pubblicare foto su Instagram. Un scatto di famiglia nella quale è intenta a girare la polenta nel paiolo, con il marito e la figlia, nella giornata che segna la fine delle sue vacanze a Balme, nelle valli di Lanzo. “Con una polentata di fine estate chiudiamo questo breve periodo dove, non senza qualche puntata a Torino, sono riuscita a dedicarmi un po’ alla mia famiglia – scrive la sindaca sul social – Da lunedì mattina si riprende a pieno regime con l’agenda, che in questo ultimo periodo di agosto mi lascerà più tempo per dedicarmi agli incontri con i cittadini sul territorio”.