“Sono tre notti che non dormo. Mi sento stupida per essere caduta dentro quello che a posteriori considero un tranello”. Parola di Mariangela Piana, 52 anni. Pensava di essersi aggiudicata una carta sconto per acquistare con una sforbiciata del 50 per cento del prezzo oggetti per la casa, elettrodomestici e biancheria. E invece la card “obbliga” ad una serie di acquisti per tre anni con un minimo di 3.400 euro all’anno.

“Nessuno mi ha mai detto nulla, anzi, tutti quelli con cui sono entrata in contatto mi hanno rassicurata che non si doveva comprare nulla, fino all’altro giorno, quando mi hanno portata a casa il catalogo e mi hanno detto che ero obbligata a fare un ordine”. Mariangela è una delle vittime, secondo la Federconsumatori Cgil, della cosiddetta “truffa del catalogo”: “Un raggiro portato avanti per gradi — racconta il presidente di Federconsumatori Piemonte, Giovanni Prezioso — di cui ci si rende conto solo alla fine, quando la società si fa forte di quelle che per il consumatore sono delle semplici ricevute, ma che in realtà sono contratti che prevedono acquisti annuali per tre anni e per migliaia di euro”. Da venerdì sono una decina le persone che hanno contattato Federconsumatori raccontando la stessa storia e citando la stessa società, la “Newmas” di Milano. “Abbiamo fissato un incontro con i nostri avvocati per fare causa — sottolinea Prezioso — e molti di quelli che si sono rivolti a noi hanno già sporto denuncia ai carabinieri”. Il primo contatto della Newmas con Mariangela risale a luglio: una telefonata dal call center e una ragazza gentile che fa un sondaggio sugli acquisti. “Mi ripete — sottolinea Mariangela — che non si deve comprare nulla. E che mai si dovrà comprare nulla”. Finita l’intervista, il premio: una card sconti. “Una tessera omaggio che verrà consegnata da un nostro incaricato”, dice la ragazza gentile al telefono. L’incaricato arriva qualche giorno dopo. “Non era un ragazzino – racconta Mariangela – Mi dà la tessera. Mi spiega che è una carta che funziona su un numero limitato di prodotti di un catalogo. Non mi parla di comprare. Per me era gratuita. Mi fa firmare per la consegna della tessera e io non guardo, prendo la cartellina e metto via. Non mi sono accorta, nella mia ignoranza, che quel foglio in realtà era un contratto e non una ricevuta”.