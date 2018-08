Non tutto il Movimento 5 Stelle concorda con la linea del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla gestione del caso dei migranti a bordo della nave “Diciotti” della Guardia Costiera. Valentina Sganga, la capogruppo in Consiglio comunale che sostiene la sindaca Appendino, sposa la posizione del presidente della Camera Roberto Fico e chiede che i migranti siano fatti sbarcare: “L’Europa è la prima a non essere umana, ma quei migranti devono essere fatti sbarcare perché non possiamo restare sullo stesso piano di chi pensa al problema delle migrazioni come a una mera questione di contabilità”.

Sganga marca la distanza dei pentastellati torinesi dalla posizione del ministro dell’Interno: “Concordo con Fico. Salvini sbaglia perché le migrazioni non sono una questione di consenso politico e se restiamo isolati saremo costretti ad avere altre Diciotti nei prossimi mesi – dice Sganga – Il no dell’Europa è un duro colpo alla credibilità dell’Unione Europea, ma dobbiamo uscire dall’impasse e non si può continuare a lasciare quelle persone in condizioni sanitarie inaccettabili. Il ministro Salvini sembra dimenticarsi di questo, che sono persone, e lo stesso sta facendo l’Ue”.

Parole forti, se si pensa che finora sono state pochissime le voci nel Movimento 5 Stelle che si sono levate contro il leader della Lega e che sembrano mostrare un cedimento nella granitica posizione del governo. Sganga infatti in questi mesi è stata una delle artefici della ricucitura degli strappi che avevano lacerato la maggioranza 5stelle che sostiene Appendino.