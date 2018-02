– La serie A non è la Champions League, il Toro non è il Tottenham e la Juve è sempre la Juve: ha vinto un derby complicatissimo, balordo, spigoloso ma che ha controllato da cima a fondo anche in condizione di oggettiva difficoltà. Dopo 4′ si è infortunato Higuain, poi uscito dopo altri dieci minuti zoppicanti (le prime diagnosi parlano di una contusione non grave alla caviglia sinistra), e Allegri s’è arrangiato a giocare una partita senza attaccanti (era fuori anche Mandzukic, mentre Dybala ha partecipato agli ultimi 25′) eppure efficace, convincente.

In assenza di un punto di riferimento avanzato (il centravanti lo ha fatto, più o meno, Douglas Costa), Allegri ha disegnato un 4-1-4-1 con un perno fisso attorno al quale far ruotare il gioco, Pjanic, e cinque giocatori con funzioni di fionda, interscambiabili, sempre pronti a inserirsi nello spazio, disorientando i granata che avevano logicamente preparato una strategia diversa. Il gol decisivo è arrivato in questo modo: Bernardeschi ha sfondato sulla destra e sul suo cross radente si sono fiondate tre delle quattro fionde, Khedira, Sturaro e Alex Sandro, cui è spettato il tocco decisivo.

Anche la migliore occasione bianconera oltre alla rete (un sinistro di Asamoah sventato da De Silvestri) è arrivata in circostanze analoghe e insomma Allegri è stato bravissimo a impacchettare in quattro e quattr’otto una partita differente da quella progettata, appellandosi anche allo spirito di sacrificio di Bernardeschi , che non stava benissimo (è in più ha rimediato una botta al ginocchio) e poi è stato il migliore in campo, e di Dybala, il cui rientro dopo oltre 40 giorni non stato in ogni caso brillantissimo.

La Juve ha giocato di muscoli e cervello. Non ha dato spettacolo ma non era nella condizioni di poterne dare. Ha prodotto poco (una punizione di Pjanic poco prima del vantaggio e tre conclusioni difettose di Dybala nel finale) ma non ha concesso praticamente nulla, anche perché il Torino non ha saputo andare oltre a un’onesta applicazione tattica, con marcature molto rigide a centrocampo (non quella decisiva di Baselli su Pjanic, però) ma troppa circospezione nei momenti in cui sarebbe servita un po’ di sfrontatezza.

L’occasione dell’anno l’ha sprecata in maniera clamorosa all’8′: Obi ha rubato un pallone a Douglas Costa scatenando un contropiede in situazione di due contro uno. Appena arrivato in area ha toccato a Belotti, che era tutto solo, ma il Gallo ha clamorosamente mancato uno stop elementare. E da lì non si è più ripreso. Il Toro ha giocato in maniera lucida ma troppa fredda. Solamente nella ripresa, dopo l’ingresso di Niang, i granata sono riusciti a mettere un po’ di pressione alla Juve, a conti fatti allarmata soltanto da Iago Falque. Troppo poco perché il derby, e il campionato, prendesse una piega diversa.