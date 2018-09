Non gli era andato giù il tasso d’interesse per il prestito richiesto, così, prima di andarsene dall’agenzia ha minacciato l’impiegato e ha preso a martellate la vetrina. Un pensionato, 80 anni e residente a Torino, questa mattina ha seminato il caos in via Bellini 2: intorno alle 11 si è recato nell’agenzia di prestiti Consel 2 per un prestito. Una richiesta normale ma, non soddisfatto dell’accordo sulla cifra per il tasso di interessi, si è fatto prendere dalla rabbia.

Fuori di sé ha iniziato a inveire all’interno dell’attività: prima ha minacciato l’impiegato dell’agenzia, poi armato di martello se l’è presa con le vetrate d’ingresso, mandando in frantumi il vetro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Monviso per cercare di far calmare l’uomo, in stato di agitazione e aggressivo. Una volta risolta la situazione, per il pensionato è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.