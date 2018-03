Di fronte alla gendarmeria francese, a un passo dal confine, il cuore di Beauty si è spezzato. Le hanno chiesto di scegliere tra suo marito e il futuro che aveva scelto per il suo bimbo in arrivo. «Lei aveva i documenti, sarebbe arrivata a Parigi da suo fratello – dice Destiny, 33 anni, il marito – Ma io no. Lei ha scelto di restare con me, lo ha fatto per l’amore che ci legava. Ora è morta e con Beauty se ne è andata una parte di me». La giovane nigeriana aveva un permesso di soggiorno, forse scaduto ma con una richiesta di rinnovo che la gendarmeria avrebbe potuto valutare, ma per il marito non c’era possibilità. Per questo sono scesi insieme dal bus.

Destiny lo ha fatto a fatica perché era molto malata, colpita da un linfoma allo stadio terminale che alla fine l’ha uccisa. Non prima che i medici del Sant’Anna di Torino riuscissero a far nascere il suo bambino, Israel. «Ora è tutto quel che mi resta, è la ragione per cui lotterò», dice Destiny. Per lui è già arrivata un’offerta di lavoro da parte di un imprenditore romano che, tramite l’associazione Rainbow 4 Africa, ha chiesto di mettersi in contatto col giovane papà rimasto solo.

Il suo bambino, che potrebbe stare sul palmo della mano di Destiny, combatte come un leone per sopravvivere: «Lotta per la vita come ha fatto la sua mamma», dice il genitore. È nato il 15 marzo a 29 settimane, poco prima che sua madre morisse. Ha imparato poco per volta a respirare da solo e oggi succhia avidamente un ciuccio così piccolo da sembrare un accessorio per le bambole.

Sgambetta nell’incubatrice, attaccato ad una serie di tubicini che lo nutrono e monitorano la sua crescita. Pesa appena 900 grammi, 200 in più di quando è nato: buon segno. «Possiamo essere cautamente ottimisti», spiega Enrico Bertino, direttore della neonatologia universitaria del Sant’Anna. La sua condizione è speciale perché sua mamma lo ha dato alla luce mentre lottava contro il cancro. «Portare il più avanti possibile la gravidanza era l’unica speranza per salvare il bambino», prosegue il medico.

Beauty è arrivata in ospedale il 9 febbraio. Nessuno, quella notte, avrebbe potuto non accorgersi che la donna era sofferente. Lo hanno capito subito i volontari dell’associazione Rainbow4Africa che l’hanno soccorsa fuori dalla saletta vicino alla stazione di Bardonecchia dove i gendarmi francesi l’avevano lasciata.

L’equipe medica dell’Ostetricia e Ginecologia del Sant’Anna, della professoressa Tullia Todros e dell’ematologia ospedaliera delle Molinette diretta da Umberto Vitolo, hanno fatto l’impossibile.

Hanno tenuto in vita la madre per il bene del bambino finché hanno potuto. «La malattia avrebbe potuto compromettere la salute e la crescita del feto. La nostra forza è stato il gioco di squadra che è possibile in centri come il nostro», spiega Bertino. Beauty è rimasta cosciente in queste lunghe settimane: solo il martedì prima del parto è stata ricoverata in rianimazione.Non ha più riaperto gli occhi, non ha potuto incrociare quelli di Israel. «Non sapevamo che malattia avesse Beauty, me lo hanno spiegato i medici e ho capito che non c’era nulla da fare per lei. Aveva male al petto e alla schiena ma a Napoli ci avevano dato solo del paracetamolo racconta il padre, che nel suo paese era un ingegnere – Volevamo lasciare l’Italia perché sono senza lavoro. La mia richiesta di asilo è stata respinta. E se sei senza documenti nessuno ti aiuta».

Beauty e Destiny sono sbarcati in Sicilia più di 4 anni fa dopo sei mesi in Libia. Sono passati da Napoli, Roma e Bologna dove sono saliti sul bus che li ha portati fino a Torino e poi verso il confine.