Torino, il cielo dà spettacolo: attorno al sole appare un gigantesco anello

Tutti col naso all’insù, magari dalla finestra a causa delle restrizioni da coronavirus: questa mattina il cielo sopra Torino ha dato spettacolo. Verso mezzogiorno il sole è infatti apparso circondato da un gigantesco e splendido alone, un fenomeno osservabile non solo in città ma da buona parte del Nord Italia dove il cielo in questo momento è velato da nubi molto alte e sottili.

Un’altra immagine del cerchio attorno al sole

Sono proprio i minuscoli cristalli di ghiaccio che compongono queste nubi a provocare la rifrazione della luce solare con un angolo di 22 gradi che forma l’alone visibile nel cielo. Nulla di inquietante quindi, nessun presagio biblico né invasioni aliene: è solo un bellissimo fenomeno ottico, qualcosa di non troppo diverso dal più tradizionale arcobaleno, ma in quel caso la dispersione della luce avviene attraverso goccioline d’acqua, magari dopo un acquazzone.







Fonte