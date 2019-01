Mattia ha compiuto gli anni il 4 gennaio. Quanti non si sa, perché sul biglietto che gli ha scritto zia Michelina non c’è scritto. C’è però una promessa che solo una zia saprebbe fare: “Buon compleanno, anche se ho tanto male al ginocchio ti farò tante crostate e orecchiette”, scrive la zia nel suo bigliettino d’auguri a cui allega anche una banconota da cinquanta euro. Mattia, però, quella promessa, e anche i cinquanta euro, li ha persi per la strada nel cuore storico di Torino, in via Giulio.Per ritrovare lui e la zia premurosa, adesso, si è mobilitata la rete dei social. “Stamattina camminando in via Giulio, a Torino, abbiamo trovato questo messaggio per terra. Una zia che, facendo gli auguri al nipote, gli prometteva orecchiette e crostate. Prendendo il foglio in mano ci siamo accorti dello scotch. È una busta di compleanno. Dentro ci sono cinquanta euro, ma Mattia deve aver perso il bigliettino”, si legge nel messaggio postato ieri sera su Facebook da un utente, Luca Giordano, che ha fotografato quel foglio di quaderno a righe nella speranza che Mattia, e magari anche zia Michelina, abbiano un profilo social e lo riconoscano.

“Facciamo funzionare l’internet per una volta. Se conoscete un Mattia con una zia che si chiama Michelina, condividete. Condividete anche se non conoscete nemmeno un Mattia. Però troviamoli, che van bene le crostate ma anche i cinquanta euro non fanno male”, dice Luca, e gli utenti di Facebook lo hanno preso in parola perché in poche ore il biglietto di zia Michelina, che incrocia in poche righe l’amore per il nipote, gli acciacchi dell’età e anche le sue doti culinarie, è diventato virale. In meno di ventiquattr’ore gli auguri della zia al nipote sono stati condivisi da centinaia di persone su quasi tutti i gruppi della città. Se Mattia vive a Torino non potrà non vederlo.