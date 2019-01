Un centinaio di studenti ha occupato il Burger King del centro Aldo Moro dell’università di Torino per protestare contro l’apertura del fast food in uno stabile dell’ateneo.

Dopo aver mangiato i loro pranzi portati da casa, come annunciato dal flash mob di “Noi Restiamo”, gli universitari sono entrati per consumare i pasti negli spazi affittati al locale commerciale dal colosso del fast food che ha preso dall’Ateneo la gestione del piano terra della struttura per trent’anni.

Università di Torino, studenti e forze dell’ordine faccia a faccia nel fast food contestato

Le forze dell’ordine sono intervenute all’interno in tenuta antisommossa per allontanare gli occupanti e ora presidiano i tre ingressi del Burger King. “Siamo contrari a questo progetto che fa entrare i privati con scopi commerciali all’università” spiegano i manifestanti.