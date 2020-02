“Condannate la sindaca Chiara Appendino a un anno e due mesi”: così la procura ha chiesto questa mattina la condanna per falso in atto pubblico e abuso d’ufficio nel processo Ream che si sta celebrando con rito abbreviato. La richiesta è stata invece di un anno e due mesi anche per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e di un anno all’ex capo di gabinetto, Paolo Giordana.

“Sono stata qui solo per ascoltare la pubblica accusa. Era giusto esserci”. E’ quanto ha detto Chiara Appendino lasciando Palazzo di giustizia dopo la richiesta di condanna. “Abbiamo ascoltato i pm, esporremo le nostre ragioni. Siamo convinti del corretto operato dei nostri assistiti. Vedremo cosa deciderà il giudice”. Così Luigi Chiappero, difensore della sindaca.



I procuratori aggiunti Enrica Gabetta e Marco Gianoglio hanno parlato a lungo, oltre quattro ore, per convincere il giudice Alessandra Piffner della responsabilità degli imputati nell’aver “cancellato” il debito da 5 milioni di euro con Ream dal bilancio del 2017 della città. Il procedimento ruota intorno alla lunga vicenda sull’acquisto dell’area ex westing house, che aveva portato ream a versare una caparra da 5 milioni di euro per assicurarsi un diritto di prelazione.

Ad aggiudicarsi l’area era stata invece un’altra società, la Amteco&Maiora per 19,7 milioni di euro. Nel 2017 il Comune avrebbe dovuto restituire il debito a Ream inserendo la relativa voce nel bilancio pubblico. Ma ciò non avvenne, ottenendo così un pareggio dei conti.

Appendino, Rolando e Giordana hanno chiesto il rito abbreviato; un quarto imputato, il direttore finanziario di Palazzo Civico, Paolo Lubbia, ha scelto invece il rito ordinario.