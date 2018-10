Il Comune di Torino, guidato dalla sindaca pentastellata Chiara Appendino, lancia l’assistente virtuale per la raccolta differenziata Junker. Una app che si può scaricare sullo smartphone e che riconosce cosa si sta buttando e indica come e dove gettare il rifiuto. Non solo l’applicazione servirà anche per segnalare le strade sporche, i luoghi dove sono stati abbandonati rifiuti ingombranti mai raccolti e i cestini rotti.

Basta invece una foto al codice a barre del prodotto per capire se si può buttare tutto intero in un contenitore o se le sue parti vanno separate, ma inserendo il proprio indirizzo si può sapere anche quando è il giorno in cui gettarlo, nelle zone con la raccolta porta a porta, o dove si trova il cassonetto più vicino. “Ci siamo impegnati per riuscire a estendere la differenziata in città e raggiungere gli obiettivi dati dall’Unione europea nei prossimi anni, ma anche per diffondere i comportamenti virtuosi del riuso e per riuscirci servono strumenti questa app” spiega la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina ha partecipato al lancio ufficiale.

L’applicazione, che funziona sia sui sistemi operativi Android che Apple, è già operativa ed è tradotta in 10 lingue, tra cui russo, cinese e rumeno, per incentivare la differenziata sia tra i turisti che tra i torinesi che appartengono alle comunità straniere. “La partecipazione diretta dei cittadini è una opportunità per migliorare il servizio – ragiona il presidente di Amiat, Christian Aimaro – Con l’app diamo a tutti un aiuto immediato per capire qual è il conferimento corretto degli imballaggi e questo pensiamo migliorerà la qualità della differenziata. Insieme all’estensione a tutta la città del porta a porta possiamo raggiungere i parametri europei di raccolta differenziata”.

L’assessore all’Ambiente, Alberto Unia, punta ad estendere l’utilizzo dell’app anche per altre funzioni: “Dopo questa fase sperimentale speriamo di poterla adottare in altri progetti di economia circolare, penso ad esempio al recupero del cibo in eccesso”. Soddisfatta l’inventrice dell’applicazione, Benedetta De Santis: “Con l’aggiunta di Torino Junker sarà al servizio di oltre 6 milioni di italiani, siamo operativi in tante città da Bolzano a Cagliari e Ancona – racconta – A Roma siamo partiti con una sperimentazione e Torino è la prima città in Piemonte”. Appendino apre anche a una estensione del raggio d’azione: “Partiamo da qui, ma potremmo poi pensare di adottarla in tutta l’area della città metropolitana”. La sindaca interviene anche sulla questione del porta a porta: “Ci sono difficoltà a estendere la differenziata porta a porta, penso a San Salvario e Vanchiglietta, ma stiamo lavorando per migliorare il servizio – conferma – In questi giorni stiamo arrivando anche nel quartiere Lingotto e Filadelfia e speriamo che da questa app arrivi un contributo importante”.

Nel database di Junker ci sono più di 1 milione e mezzo di prodotti, ma se un rifiuto non è catalogato si può fotografarlo e segnarlo e nel giro di pochi minuti gli esperti risponderanno spiegando come e dove buttarlo.