È morto a 68 anni Giuliano Soria, ex patron del premio Grinzane Cavour. Nato a Costigliole d’Asti il 20 febbraio 1952, da tempo era assistito nella struttura sanitaria Villa Ida di Lanzo, dove a causa delle critiche condizioni di salute scontava la detenzione domiciliare per una condanna a 6 anni e 8 mesi per peculato e violenza sessuale in seguito allo scandalo che scoppiò sulla gestione del premio letterario.

Da due anni Soria era curato a Lanzo e il suo legale Aldo Mirate, assieme ai colleghi Gianluca Visca e Luca Gastini, aveva richiesto una proroga di un anno per la detenzione domiciliare: all’inizio della prossima settimana si sarebbe tenuta l’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza.

Era stata la denuncia di un giovane maggiordomo originario delle Mauritius a segnare l’inizio della parabola discendente che ha portato Soria dall’apice della visibilità al buio del carcere. Lui che aveva portato al successo il premio Grinzane, ne era stato anche travolto quando, indagando sugli abusi sessuali denunciati dal suo domestico, la procura scoprì la gestione clientelare della rassegna letteraria, che viveva di contributi pubblici spesi però ad uso personale dal presidente Giuliano Soria. La malversazione diede origine a un’inchiesta per peculato che portò anche alla liquidazione del premio.

La condanna di Soria divenne definitiva con la sentenza della Cassazione, arrivata la sera del 12 luglio 2016. Il 13 Soria entrò in carcere alle Vallette, ma lasciò la cella dopo pochi giorni. Affetto da una grave patologia neurodegenerativa, il 19 luglio fu ricoverato al San Giovanni Bosco per un’insufficienza respiratoria. Da allora il professore non tornò più in carcere e fu trasferito nella casa di cura di Lanzo, dove ieri pomeriggio è deceduto.