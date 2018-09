Al parco del Valentino gli spacciatori consegnano droga in cambio di vestiti. Succede quando i clienti non hanno abbastanza denaro per acquistare le dosi. I poliziotti del commissariato Barriera Nizza, che in queste ultime sere hanno pattugliato il Valentino e tutta la zona di San Salvario su disposizione del questore, hanno fermato un uomo del Gambia di 30 anni mentre stava concludendo la trattativa con un cliente italiano vicino alla fermata del tram in corso Massimo D’Azeglio.

Il cliente non aveva abbastanza denaro per comprare la marijuana dal pusher e così, per concludere l’affare, ha consegnato allo spacciatore anche una maglietta ed è rimasto a torso nudo. Lo spacciatore era al suo “posto di lavoro”, nel parco, nonostante fosse stato sottoposto all’obbligo di firma dopo che era stato fermato a giugno, sempre per spaccio. Questa volta è finito in manette.