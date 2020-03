Torino, di nuovo positivo al test il "paziente 1" dichiarato guarito: torna in isolamento

Doveva uscire dall’ospedale per malattie infettive Amedeo di Savoia in questi giorni, ormai guarito dopo l’infezione da coronavirus che lo aveva colpito, primo piemontese colpito dal Covid-19. Invece il “paziente 1”, quarantenne manager torinese, è dovuto restare in isolamento . L’uomo era ormai in via di dimissioni ed era stato dichiarato “guarito” poiché, dopo una serie di test e lunghe cure, era era finalmente risultato negativo.

Un tampone di controllo eseguito ieri ha invece evidenziato ancora un basso grado di positività “Ma è guarito, lo confermiamo – rassicura di professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive all’Amedeo di Savoia – In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni”.

Giovanni Di Perri, virologo e responsabile Malattie infettive all’Amedeo di Savoia di Torino



Per tutelare la sua famiglia e l’intera collettività, tuttavia, il “paziente 1” dovrà rimanere ancora isolato: una doccia fredda rispetto alla speranza di rientro aslla vita normale dopo settimane di paura. Dovrà essere poi eseguito ancora un test di controllo, spiega Di Perri, per avere la totale sicurezza prima che possa uscire finalmente dall’ospedale.

Coronavirus: aggiornamenti e ultime notizie Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione L’epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus

Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 20mila e stanno mettendo in ginocchio le zone più

colpite. L’Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello che per primo in Occidente ha messo in campo misure

straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di

limitare gli spostamenti. Un modello che, a partire dalla Spagna, stanno pensando di imitare in tutto il mondo. Coronavirus, gli articoli del giorno







rep



rep



rep



rep











Fonte