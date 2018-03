Torino, danno e beffa: non riceve stipendio da un anno ma il fratello del titolare lo sfratta per morosità

L’azienda per cui lavora non gli paga lo stipendio da più di un anno, ma al danno si aggiunge la beffa, e molto dolorosa: il fratello di uno dei proprietari della stessa azienda lo ha sfrattato per morosità dall’appartamento dove vive. Per questo un marocchino di 40 anni si è rivolto al tribunale, a Torino, opponendosi a un provvedimento che dovrebbe essere eseguito il 10 aprile. L’uomo, assistito dall’avvocato Elena Alfero dello studio legale Alfero-Merletti, abita in un alloggio in zona Campidoglio con la moglie e i due figli di 3 e 5 anni. La ditta – una società di trasporti – gli è debitrice di ben 17 mila euro. Una storia paradossale che arriva proprio nel giorno in cui un altro operaio che non veniva pagato da tempo, preso dalla disperazione, si è impiccato nel parco di Stupinigi.

L’appartamento è di proprietà del fratello di uno dei soci dell’azienda.

Lo sfratto è arrivato per morosità. “Il mio assistito – replica l’avvocato Alfero – non è un cattivo pagatore. Al contrario, è una persona molto onesta. Il suo datore di lavoro gli deve una somma abbastanza ingente. E lui, nonostante tutto, ha scelto di non fare causa. Ma senza soldi non può pagare l’affitto. E ha diritto alla casa”. Il canone era di 250 euro ai quali, peraltro, il marocchino ne doveva aggiungere 100 in nero.