“Da grande vorrei essere una poliziotta per aiutare le persone come voi”. “Grazie per aver aiutato la mia mammina”. E anche “Siete i migliori carabinieri/poliziotti che abbia mai conosciuto”.Mentre la mamma denunciava le violenze del papà, lei, una bimba di neanche 10 anni, disegnava nella sala d’attesa del commissariato Mirafiori, insieme con il fratellino, sognando di diventare anche lei una poliziotta per aiutare gli altri.

“Grazie per aver aiutato la mia mamma”: i disegni della bambina dopo lo shock dei maltrattamenti

La coppia è separata da diversi anni, dopo una relazione problematica. La donna, che vive con i bimbi e i suoi genitori, e lavora come operaia in un’azienda torinese, a un certo punto ha deciso di lasciare il marito. I litigi erano continui e qualche giorno fa la situazione è degenerata: lui è andato sotto casa di lei, senza avvertirla e ha iniziato a urlarle contro davanti ai bambini che stavano andando a scuola. L’ha picchiata: un pugno, spintoni e minacce. Così la donna ha deciso di denunciarlo.

Nel pomeriggio è andata al commissariato, portando i bimbi con sé. La più piccola, in sala d’attesa, dopo aver viso il libro di favole che era a disposizione, ha chiesto alla poliziotta delle matite e dei colori, con qualche foglio per disegnare ricavato da un’agenda. Quando la mamma è uscita ha visto i disegni dei bambini e tra questi c’erano anche i ringraziamenti ai poliziotti “che proteggono le persone”. I disegni sono stati regalati al commissariato.