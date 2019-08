Esamina, valuta, soppesa; e alla fine, al momento di fare le proprie scelte, ecco spuntare il primo turnover della stagione. Walter Mazzarri ammette che cambierà qualcosa nel Toro che domani sera a Minsk contro lo Shakhtyor Soligorskl, (diretta tv su Sky alle 19, diretta testuale su repubblica.it) chiede il pass per accedere ai playoff, ossia l’ultimo turno nel cammino di avvicinamento ai gironi di Europa League. I granata partono blindati dal 5-0 dell’andata, risultato che stempera le ansie e che apre le porte al turnover: “In questa fase di stagione si gioca una volta a settimana e di base non è necessario – è il preambolo dell’allenatore toscano -. Ma dato che dispongo di calciatori importanti ho bisogno di far crescere la condizione di tutti: dunque è possibile che un paio di cambi rispetto a giovedì scorso ci siano”.

Rispetto al match di andata, domani tocca a Rincon che, dopo due assaggi a partita in corso, è pronto per il debutto stagionale dal primo minuto. Mazzarri tiene alta la concentrazione nel gruppo granata (“vietato pensare alla partita di andata, vietato pensare che sia tutto facile”) ma nella testa inizia già a fare i conti con i prossimi impegni, in particolare quel doppio confronto con il Wolverhampton che rappresenta un bivio fondamentale per la stagione granata: “La condizione odierna del Toro? A livello generale la squadra ha dimostrato di stare bene, ma se vogliamo migliorare e creare una buona mentalità dobbiamo provare a vincere su tutti i campi”.

Fra i problemi del giorno c’è la situazione delicata di Zaza, in diffida e quindi già a rischio squalifica: “Il fatto che Simone sia diffidato non mi condiziona affatto: lui deve saper gestire queste situazioni e a me non piace proprio fare questi calcoli”. Al centro dell’attacco ci sarà di sicuro capitan Belotti: il Gallo ha cantato due volte all’andata ed è pronto per mostrare la cresta anche stavolta.