Lavoratori sottopagati e “in nero” che dormivano in azienda, con il gps addosso per monitorare ogni movimento: a capo dell’azienda di Poirino che si occupa della distribuzione di migliaia di volantini commerciali c’era un padre di 49 anni e la figlia di 21. Il sistema di caporalato è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Chieri e del nucleo ispettorato del lavoro di Torino.L’azienda era già pronta per una nuova giornata di lavoro quando sono scattati i controlli dei carabinieri: i ragazzi stavano salendo sul furgone pieno di migliaia di volantini commerciali per procedere con la distribuzione. Durante i controlli sono stati identificati nove lavoratori, di nazionalità pakistana: otto erano “in nero” e lavoravano sottopagati e su turni più lunghi del previsto. Un altro non aveva il permesso di soggiorno ed è stato portato in questura per l’espulsione.

Sono stati sequestrati 7 apparati di geolocalizzazione che i lavoratori erano costretti a portare al seguito per essere controllati dal datore di lavoro. Sulla base degli elementi emersi i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno fatto scattare sanzioni per 22mila euro ed è stato emesso un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dell’attività imprenditoriale; infine i carabinieri della stazione di Poirino hanno denunciato padre e figlia, titolari di fatto e di diritto dell’attività d’impresa, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per combattere il fenomeno.

Proprio questa mattina Coldiretti ha organizzato a Torino un convegno sulla filiera agroalimentare in Piemonte: “Frutta e legalità, operazione verità”. Per il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo “il comparto frutta vive una situazione drammatica: chi ha venduto le mele lo scorso autunno non sa ancora quanto gli verranno pagate. Le nostre aziende aspettano i pagamenti anche per 300 giorni. Certo, c’è qualcuno che non rispetta le regola e sfrutta i lavoratori, ma sono eccezioni rispetto al sistema che in Piemonte è sano. Coldiretti è stata tra i promotori della legge nazionale contro il caporalato, ma servono interventi su chi a valle sottopaga i prodotti agricoli. È una vergogna e favorisce quelle storture che generano fenomeni di sfruttamento dei lavoratori”.

A guidare l’osservatorio contro le agromafie di Coldiretti c’è l’ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli. “Nel quadro nazionale la situazione in Piemonte va piuttosto bene – commenta – ma ci sono zone d’ombra e soprattutto non si può allentare la vigilanza. L’agroalimentare tira e quindi attira persone poco oneste, delinquenti e mafiosi. Le agromafie in Piemonte valgono 24,5 milioni di euro, non commentiamo l’errore di pensare però che coinvolgano solo alcuni settori e alcune zone geografiche del paese”.