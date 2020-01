Il Toro soffre e batte il Bologna andando a chiudere il girone d’andata in linea con quanto fatto un anno fa: 27 punti e zona Europa di nuovo nel mirino. I granata capitalizzano il bel gol firmato da Berenguer dopo dieci minuti e piegano un Bologna che gioca soprattutto nel secondo tempo. E’ l’11’ quando Verdi serve Belotti che alza la testa e vede in mezzo all’area Berenguer: lo spagnolo è freddo nel controllo e nel calciare un destro chirurgico che si infila in porta. Da quel momento i rossoblù provano a cambiare marcia grazie alle puntate di Orsolini ma non riescono mai a far paura a Sirigu. Sono invece più pericolosi i padroni di casa che al 39′ colpiscono il palo con ancora con Verdi che gioca la miglior partita della sua stagione.

“Sinisa uomo vero” è lo striscione rivolto all’applauditissimo Mihajlovic in mostra fuori dalla curva Maratona. Prima della partita Mazzarri, con gesto signorile da padrone di casa, lo attende all’ingresso del campo per salutarlo. Poi, però, in campo, la carica del tecnico serbo non si vede nelle giocate dei suoi, tanto che all’intervallo la voce di Sinisa si fa sentire all’interno dello spogliatoio. Infatti, in avvio di ripresa il Bologna si scuote, Soriano va via bene sulla destra ma Poli non trova la porta. All’8′ angolo dalla sinistra di Sansone, testa di Palacio e palla che si stampa sul palo; lo stesso argentino al 12′ viene liberato in area da Soriano e a tu per tu con Sirigu calcia incredibilmente a lato. La pressione emiliana si fa costante e Mazzarri prova a correre ai ripari inserendo Laxalt al posto di Verdi: scelta fischiata dal popolo granata visto che l’ex partenopeo era fra i pochi freschi per non aver giocato giovedì sera in Coppa Italia contro il Genoa. E lo stesso Verdi non la prende di buon grado visto che se ne va con un gesto di stizza nei confronti del tecnico granata. La partita a quel punto si fa ancor più spigolosa, i cartellini gialli fioccano (saranno otto alla fine), ma il Toro regge anche grazie alla solita parata di Sirigu su Palacio che ha sulla coscienza i due errori più grossolani del pomeriggio.

TORINO-BOLOGNA 1-0 (1-0)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu – Izzo, Nkoulou, Djidji – De Silvestri, Meité, Lukic, Aina – Verdi (17′ st Laxalt), Berenguer (35′ st Edera) – Belotti. All. Mazzarri. (A disposizione Rosati, Ujkani, Bonifazi, Bremer, Millico).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski – Tomiyasu, Bani (27′ Olsen), Danilo, Mbaye – Poli (35′ st Dominguez), Schouten – Orsolini (32′ st Santander), Soriano, Sansone – Palacio. All. Mihajlovic. (A disposizione Da Costa, Sarr, Corbo, Krejci, Paz, Dzemaili, Svanberg, Juwara).

ARBITRO: Piccinini.

RETE: 11′ Berenguer.

NOTE. Spettatori 15 mila circa. Ammoniti: De Silvestri, Bani, Lukic, Sirigu, Nkoulou, Santander, Laxalt, Sansone.