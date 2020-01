“Dobbiamo parlarci in faccia e ritrovare le motivazioni”

– “E’ stata una prestazione bruttissima, pessima: non siamo scesi in campo come avremmo dovuto”. Capitan Belotti ci mette la faccia dopo la pesantissima sconfitta con l’Atalanta (0-7) e si scusa con i tifosi: “Siamo stati surclassati in tutto e per tutto. Questa sconfitta fa male nell’orgoglio – sottolinea l’attaccante – Lo dico anche personalmente, perché è stata la peggiore della mia carriera. C’è solo da chiedere scusa ai tifosi e a tutta la gente di Torino”.

Sette gol in casa, senza segnarne neppure uno, il Toro non li aveva mai subiti in tutta la sua storia ultracentenaria. “Una prestazione del genere è incommentabile”, afferma Belotti, che oggi andrà in ritiro con la squadra. “Ci servirà a trovare le forze per riunirci – è l’auspicio del numero 9 -. Sarà giusto anche confrontarsi e parlarsi faccia a faccia, magari anche per sfogarsi, perché bisogna trovare le forze, le energie e le motivazioni. Martedì abbiamo una sfida importantissima (i quarti di Coppa Italia contro il Milan a San Siro, ndr), che non dobbiamo sbagliare”.

Cairo: “Nessun ultimatum a Mazzarri”

Il presidente Urbaino Cairo, che ieri sera ha lasciato lo stadio all’1.30, ha deciso per ora di confermare la fiducia a Mazzarri. Prima di salire in auto, si è fermato a parlare brevemente con il gruppo di giornalisti in attesa da oltre due ore: “La prima cosa che faccio – ha detto – è di scusarmi con i tifosi perché una partita del genere è veramente qualcosa di brutto, è incommentabile, indifendibile. Per il resto non ci sono novità, tutto confermato. Martedì abbiamo una partita importante, dobbiamo prepararla bene”. Ultimatum a Mazzarri? “No, no”, ha concluso.