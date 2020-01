Super Dea e Ilicic la sblocca

– L’Atalanta riparte da un 7-0, un risultato che non aveva mai fatto registrare in Serie A. Dopo il pari con l’Inter e la sconfitte con la Fiorentina in Coppa Italia e in casa con la Spal in campionato, i bergamaschi si rilanciano in zona Champions rifilando ben 7 gol al Torino all’Olimpico. Gara senza storia con il primo tempo chiuso sullo 0-3 grazie ai gol di Ilicic, Gosens e Zapata su rigore. Nella ripresa va anche peggio per i granata con un sontuoso Ilicic che prima segna da centrocampo, poi fa tripletta. Nel finale entra Muriel che realizza un rigore e firma il settimo gol nerazzurro. L’Atalanta aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto. Il Toro, che ha chiuso la gara in nove per le espulsioni di Izzo e Lukic e non aveva mai perso in casa per 7-0 nella sua storia, resta a quota 27 in classifica.

3-4-2-1 per Mazzarri che in attacco schiera Belotti con Verdi e Berenguer poco dietro. De Silvestri e Laxalt esterni con Meitè e Lukic in mezzo al campo. Difesa a tre con Izzo, Nkoulou e Djidji. Gasperini risponde col 3-4-1-2 con Gomez dietro Ilicic e Zapata in avanti. Hateboer e Gosens esterni, de Roon e Freuler a centrocampo. In difesa Toloi, Djimsiti e Palomino. Dopo un inizio di studio, è l’Atalanta a fare possesso palla mentre il Toro attende la chance giusta, ma al 10′ Belotti viene murato in area da Gosens. Poi è solo Atalanta con Sirigu che fa quel che può nel tentativo di tenere in gara i suoi. Al 16′ gran parata su un colpo di testa di Palomino, ma un minuto dopo l’estremo difensore non può nulla: pazzesco recupero palla in scivolata di Palomino su Laxalt sul fondo sinistro, sfera messa in mezzo e sul secondo palo arriva Ilicic che insacca.

Gosens goleador, Zapata si sblocca su rigore

De Silvestri di testa tenta di svegliare i suoi, ma Gollini è attento. Ma l’Atalanta non si ferma e domina letteralmente il match e al 22′ Sirigu salva in uscita su Gosens, imbeccato da Ilicic. Lo sloveno assiste Toloi al 27′, tiro e altra parata. Un minuto dopo super Sirigu nel salvare per due volte su Freuler. Alla mezz’ora il meritato raddoppio bergamasco: angolo, palla messa fuori e gran tiro di mezzo esterno sinistro al volo di Gosens che si conferma un grande difensore goleador. Sono 7 adesso le reti segnate in campionato per il tedesco. Il Torino prova ad avanzare ma non ci sono idee e l’Atalanta difende anche bene. Nel finale del primo tempo magia di Ilicic in area granata e trattenuta di Lukic. E’ rigore e sul dischetto ci va Zapata che si sblocca dopo la lunga assenza per infortunio: il colombiano non segnava dal 6 ottobre del 2019.

Sontuoso Ilicic

Il Torino torna in campo nella ripresa e sembra crederci con due occasioni di Lukic e Belotti, ma Gollini salva sul “Gallo”. Ma è un fuoco di paglia perché i granata la combinano grossa al 53′: c’è un fallo di mano a in mezzo al campo, i giocatori di casa arretrano e lasciano lì il pallone, Ilicic batte subito perché vede Sirigu fuori dai pali e segna col sinistro un gol pazzesco. Passa un solo minuto e Ilicic serve il poker e firma la sua tripletta personale: Zapata per Gomez che imbuca in area per lo sloveno che, solo davanti a Sirigu, insacca col sinistro.

C’è gloria anche per Muriel

Sullo 0-5 la gara praticamente finisce, ma solo per il Torino. Perché l’Atalanta non si ferma e Sirigu salva su Gomez con l’aiuto del palo. Entra anche Malinovskyi al posto di Ilicic (applaudito anche dai sostenitori granata) e l’ucraino col sinistro per poco non segna subito al 72′, mentre Pasalic viene murato in area due minuti dopo. Al 76′ Izzo stende Djimsiti e rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in dieci. Nel finale è ancora e solo Atalanta e Meitè commette un ingenuità e poi abbatte Toloi in area. Altro rigore che stavolta realizza Muriel, da poco subentrato a Gosens. Due minuti dopo la settima meraviglia atalantina: Gomez in area per Muriel e diagonale vincente di sinistro. All’ultimo minuto Lukic punisce fallosamente Gomez e Guida lo caccia. Finisce nel peggiore dei modi per il Toro, mentre l’Atalanta torna a gioire.

Torino-Atalanta 0-7 (0-3)

Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt (20′ st Millico), Verdi (34′ st Edera), Berenguer (33′ st Lyanco), Belotti. (18 Ujkani, 25 Rosati, 10 Iago Falque, 17 Singo, 36 Bremer, 80 Adopo). All.: Mazzarri

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon (12′ st Pasalic), Freuler, Gosens (38′ st Muriel), Gomez, Ilicic (26′ st Malinovskyi), Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Caldara, 17 Piccoli, 20 Da Riva, 55 Okoli). All.: Gasperini

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: nel pt 17′ Ilicic, 29′ Gosens, 46′ Zapata (rig.). Nel st 8′, 9′ Ilicic, 41′ (rig.) e 43′ Muriel

Angoli: 12 a 4 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 1′

Ammoniti: Izzo, de Roon, Hateboer per gioco scorretto

Espulso: Izzo, Lukic

Spettatori: 18.824. Incasso: 266.040,00 euro.