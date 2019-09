TORINO – Il Toro prepara l’assalto alla vetta della classifica. Battere domani sera il Lecce significherebbe agganciare l’Inter in testa al campionato e in casa granata si fanno gli scongiuri.

Walter Mazzarri, quali sono le sue preoccupazioni alla vigilia di un testa-coda che è già così importante?

“Io dico che non esiste una partita facile. Il Lecce finora non ha fatto punti ma gioca bene, con Liverani i salentini giocano a memoria. Ecco perché dico che dobbiamo stare attenti: dobbiamo dimostrare di essere cresciuti: voglio una prova di forza, giocare bene e portarla a casa”.

Quella di domani è la partita più importante da quando è al Toro?

“Alla squadra ho detto proprio quello, che abbiamo tutto da perdere. Domani sera vediamo se siamo una squadra matura, anche perché spesso nel passato abbiamo inciampato in circostanze simili”.

Che voto dà al mercato del Toro?

“Io non do voti, ma la società ha fatto del suo meglio. Sono arrivati due tasselli preziosi come Verdi e Laxalt, abbiamo fatto le cose bene, con logica. Adesso si tratta di dare risposte: i giocatori dovranno dare il massimo”.

A che punto è l’inserimento di Verdi?

“E’ un ragazzo umile e molto sveglio. Dal canto nostro gli stiamo facendo un corso intensivo per inserirsi in fretta nei nostri meccanismi”.

Come descrive Verdi dal punto di vista tecnico?

“In un calcio organizzato come quello attuale Verdi è uno dei pochi giocatori che sa calciare indifferentemente con entrambi i piedi. Sarà molto utile avere un giocatore del genere quando affronteremo difese arroccate”.

Dica la verità: questo è il Toro dei suoi desideri?

“Il gruppo è ampio, numericamente siamo tanti, e abbiamo tante opportunità per cambiare pelle, anche a partita in corso. Il presidente ha fatto uno sforzo per tenere i migliori ma adesso i giocatori devono dimostrare che la fiducia che abbiamo dato va capitalizzata al massimo. E quindi serve un altro salto di qualità rispetto al rendimento dello scorso anno”.

Dopo la pace, Nkoulou dovrà ritrovare il posto in squadra?

“Nkoulou è un giocatore importante. E’ successo quello che è successo, io gli ho parlato in faccia e adesso le gerarchie sono cambiate. ‘Riparti da zero e fammi vedere in allenamento se sei più utile degli altri’: ecco quello che gli ho detto”.

Cairo dice che è il momento per il suo rinnovo contrattuale. Cosa risponde?

“Ringrazio Cairo per le sue parole. Fra noi c’è stima reciproca, un bel connubio. Io per il momento il contratto ce l’ho e penso soltanto al Lecce. Quando poi il presidente vorrà si tratterà solo trovare il tempo per sedersi; ma fra noi basta stretta di mano”.



Fonte