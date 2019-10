TORINO – Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina domenica (ore 18) per la sfida contro il Napoli. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha infatti accolto il ricorso presentato dal Torino contro la squalifica di un turno inflitta al tecnico toscano dopo l’espulsione (doppia ammonizione) rimediata nei minuti finali della sfida di lunedì scorso a Parma. Al suo fianco Mazzarri avrà regolarmente il vice Nicolò Frustalupi, che era stato espulso nell’intervallo e squalificato per una giornata. Anche in questo caso la Corte d’Appello ha accolto il ricorso della società granata.

