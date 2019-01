”Al momento stiamo lavorando, anzi siamo in una fase conclusiva, su una gara europea per il servizio di derattizzazione per tutta la città. Per la prima volta abbiamo impegnato 2 milioni e 450mila euro per un bando triennale europeo. Prima il servizio veniva fatto senza bando”. E’ quanto annuncia all’Adnkronos il presidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S) parlando con l’Adnkronos dell’allarme topi in Campidoglio, lanciato dalla Ragioneria. Anche se, poi, aggiunge ”una invasione” di ratti “mi sembra poco veritiera e un po’ fantasiosa”. “Noi le azioni di derattizzazione le facciamo costantemente, su tutta Roma” conclude.

