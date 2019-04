Tony Effe della Dark Polo Gang, venuto alle cronache del gossip di recente a causa di un flirt con Taylor Mega, è stato coinvolto in una rissa nella notte fra venerdì e sabato. Il tutto sarebbe successo a Roma fuori il locale Toy Room e secondo quanto mi è stato riportato sarebbe nato tutto alla richiesta di un selfie.

Ad inviarmi il video per email è stato infatti il migliore amico del ragazzo che è stato colpito da Tony Effe che – per aggredirlo – avrebbe preso un pilone in ferro (quelli che usano nelle discoteche per delineare le file) e glielo avrebbe lanciato contro.

Ovviamente nessuno può sapere la verità e questa è solo la versione di colui che ha registrato il video.