UN ragazzo di 27 anni da una decina di anni, circa due-tre volte l’anno, viene colpito da una tonsillite molto forte. Avviene soprattutto nei cambi di stagione e, ogni volta, deve ricorrere alla penicillina. Il problema principale è dato dalla grandezza delle tonsille, cioè l’infezione passa, ma le tonsille rimangono sempre enormi. Per questo decide di scrivere al nostro esperto, il dottor, otorinolaringoiatra e audiologo. Vorrebbe, infatti, qualche consiglio per poter risolvere definitivamente il problema.

Nel caso in cui i tentativi “conservativi” non risultino efficaci e la qualità di vita rischia di essere compromessa dalle frequenti ricadute, occorre prendere in considerazione l’ipotesi dell’intervento chirurgico di tonsillectomia. Le tonsille ‘grandi’, precisa l’esperto, non costituiscono in sé un problema, a meno che non siano responsabili di sintomi ostruttivi come apnea nel sonno e disfagia. Anche in questo caso, dopo opportuna verifica medica, la soluzione chirurgica sarebbe ragionevole.

