Tonfo Napoli, Samp vince 3-0

Notte da dimenticare per il Napoli. I partenopei nella terza gara di campionato di Serie A incassano al Marassi la prima sconfitta della stagione lasciando la Juventus sola in vetta. La Sampdoria travolge a sorpresa la squadra di Ancelotti per 3-0 grazie a una doppietta dell’ex Roma Defrel e a un gol capolavoro di Quagliarella. Nel primo tempo è il francese a sbloccare la partita all”11 mettendo a segno la prima rete e portando sull’1-0 la squadra di Giampaolo. Poi, poco più di un quarto d’ora dopo, al 32′, è sempre lui a trovare il gol blindando il vantaggio.

La ripresa inizia con i blucerchiati avanti di due gol. Ancelotti prova a stravolgere la squadra per tentare di ribaltare il risultato. La partita sale di intensità con il Napoli che si fa più pericoloso rispetto al primo tempo. La rete però non arriva. A chiudere i giochi, condannando i partenopei alla sconfitta, è Quagliarella, autore di un meraviglioso gol di tacco al 75′. Il Napoli, nervoso, perde lucidità, fioccano i cartellini gialli. Il risultato però non cambia più. La Samp porta a casa i primi tre punti stagionali. Mentre, dopo il tonfo dei partenopei, è chiaro che l’anti-Juve ancora non c’è.