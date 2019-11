Tones and I, concerti in Italia nel 2020: le date e i biglietti dei live della cantante australiana rivelazione del 2019.

Dall’Australia con furore. Tones and I, una delle cantanti rivelazione di questo 2019, una sorta di versione ‘positive’ di Billie Eilish, ha annunciato due date nel nostro paese nel 2020.

Una grande notizia per tutti i suoi fan del nostro paese, che si sono innamorati di lei grazie alla super hit Dance Monkey, un brano capace di conquistare le posizioni alte della nostra classifica dei singoli e di resistere anche all’arrivo dei grandi successi di Marracash e tha Supreme.

Tones and I in Italia nel 2020: le date e i biglietti

La giovanissima cantante australiana presenterà anche nel nostro paese i brani contenuti nel suo primo EP, The kids are coming, contenente il suo primissimo singolo, Johnny Run Away, oltre alla super hit Dance Monkey.

Queste le date che la vedranno protagonista in Italia:

24 giugno, Teatro Romano di Verona, Rumors Festival

25 giugno, Magnolia di Milano, Unaltrofestival 2020

I biglietti per le due date sono in vendita rispettivamente dal 20 novembre al 22 novembre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/TONESANDI

Chi è Tones and I

Toni Watson, questo il vero nome di Tones and I, è una giovane cantante australiana, classe 1993, esponente del nuovo indie pop australiano. Ha debuttato nel 2018 come artista di strada, riuscendo però ad attirare molto presto l’attenzione di alcuni discografici, che l’hanno portata a pubblicare i suoi primi lavori nel 2019.

La sua ascesa è stata rapidissima. Grazie al singolo Johnny Run Away, e soprattutto a Dance Monkey, è riuscita in primis a scalare le classifiche australiane, per poi conquistare tramite Spotify anche quelle del resto del mondo.

Di seguito il suo video di Dance Monkey:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/TONESANDI