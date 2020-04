Tomorrowland 2020 cancellato per Coronavirus: per il Festival che si svolge in Belgio erano stati venduti più di 400mila biglietti.

Anche Tomorrowland 2020 deve arrendersi al Coronavirus. A causa della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero (compreso quello della musica), il più importante appuntamento di musica elettronica è costretto a dare forfait, nonostante siano stati già venduti circa 400mila biglietti.

L’annuncio è arrivato il 15 aprile. Si tratta dell’ennesimo appuntamento annullato dopo quelli inglesi dell’Isola di Wight, del Download e del Glastonbury.

Anche il principale festival di musica elettronica d’Europa ha dovuto arrendersi alla pandemia da Coronavirus. Il Tomorrowland 2020, che avrebbe dovuto svolgersi nella cittadina di Boom, in Belgio, è stato ufficialmente cancellato.

La comunicazione è arrivata tramite social: “Con grande dolore vi comunichiamo che il Tomorrowland non potrà avere luogo nel 2020. Comprendiamo le ordinanze governative“. Già annunciate le date della prossima edizione, quella 2021: 16, 17, 18, 23, 24 e 25 luglio. Non resta che attendere ancora oltre un anno per potersi scatenare al suono della migliore musica elettronica.

Questo il post con l’annuncio ufficiale:

Tomorrowland 2020: come chiedere il rimborso

Per l’evento erano già stati venduti 400mila biglietti. Adesso gli organizzatori dovranno provvedere al rimborso, e ogni indicazione in tal senso arriverà nei prossimi giorni. Non si esclude comunque che i tagliandi possano rimanere validi per l’edizione 2021.

Ricordiamo che il Tomorrowland avrebbe dovuto svolgersi dal 17 al 19 luglio e dal 24 al 26 luglio. Tra gli artisti coinvolti figuravano nomi di grandissimo livello come David Guetta, Steve Aoki, Marshmello, Robin Schulz, Tiesto, Martin Garrix, Lost Frequencies e Afrojack.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/dj-musica-cuffie-concerto-mostra-690986/

