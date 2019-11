Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono da sempre grandi amici e durante una loro intervista doppia realizzata per il canale YouTube di lui, la figlia di Michelle Hunziker ha parlato del coming out dell’amico e di come lo sapesse già ancor prima che glielo dicesse. “Nessuno lo sapeva realmente, però lo sapevamo tutti“, ha confessato; “Tua mamma è stata la prima a cui l’ho detto” ha replicato Zorzi.

Che Tommaso fosse gay se ne erano accorti anche i suoi genitori prima che lui glielo dicesse, come confessato a Gay.it qualche anno fa.

“Con i miei genitori ci sentimmo su Skype il giorno dopo [del coming out, ndr] e mi fecero capire che non fu esattamente un fulmine a ciel sereno. Penso che ogni genitore, in cuor suo, sappia se un figlio sia gay o meno.

La storia del mio coming out è strana. Avevo 18 anni ed ero appena andato a vivere da solo, in Inghilterra, quando ho iniziato a sentirmi con un ragazzo di Milano, ex fidanzato di una mia amica che, nel frattempo, aveva cambiato sponda. Decido di tornare a Milano di nascosto dai miei per passare due giorni da solo con lui. Dopo questa breve fuga d’amore mi presentai a casa dei miei genitori facendo loro una piccola sorpresa. Un po’ come se fossi atterrato il giorno stesso. Mia madre, però, trovò nel mio bagaglio a mano il biglietto aereo datato due giorni prima, ma io, non essendo ancora pronto a dire la verità, mi inventai una scusa. Una volta rientrato in Inghilterra mi decisi a mandare una mail a mia madre, con mio padre in copia, nella quale dicevo di essere gay. Sembra un film, ma giuro che è tutto vero”.