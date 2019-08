Mario Serpa in questo periodo ne ha una per tutti e dopo aver litigato a distanza con Raffaella Mennoia e Gianni Sperti, oggi se l’è presa con Tommaso Zorzi, il nuovo best friend del suo ex fidanzato Claudio Sona.

Tommaso Zorzi e Claudio Sona, infatti, da qualche settimana sembrerebbero essere inseparabili e questo avrebbe forse infastidito Mario Serpa che su Instagram ha condiviso un vecchio tweet di Zorzi (ora rimosso) in cui fa una battuta al vetriolo sul suo nuovo amichetto, Claudio: “Sei credibile come una relazione di Claudio Sona“.

Il tweet è stato cancellato, ma Mario Serpa l’ha notato e l’ha pubblicato su Instagram con tanto di commento rivolto all’influencer: “Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato“. Il messaggio a cui fa riferimento Mario è probabilmente uno che gli avrebbe inviato Tommaso in tempi non sospetti, a cui però non ha mai risposto.

A distanza di qualche ora da questo post, Trendit.it ha pubblicato un aggiornamento che riguarda Tommaso dal titolo “Tommaso Zorzi procede per vie legali contro Mario Serpa“, in cui ha scritto: “Una dichiarazione sulla quale Tommaso non sarebbe disposto a passare sopra, ecco perché il giovane influencer avrebbe deciso di querelare Serpa per diffamazione“.

L’articolo in questione è stato letto da Mario che l’ha condiviso su Instagram con tanto di replica: “Denuncia per ignoramento in direct?”

Al momento Tommaso non ha replicato, ma già preparo i popcorn.

Tutti questi ex protagonisti di Uomini e Donne con il loro trash ci stanno regalando