Tommaso Zorzi qualche giorno fa ha condiviso con i suoi follower di Instagram un dubbio: Fedez e J-Ax sono stati davvero originali nella stesura del video di Senza Pagare di un paio di estati fa?

Il suo dubbio è stato avvalorato dalla scoperta di Lil Dicky, rapper statunitense che ben due anni prima di Senza Pagare girò un video molto simile proprio con T-Pain, che ha successivamente collaborato anche con Fedez e J-Ax nel singolo incriminato

“Mi imbatto nel video ‘Senza Pagare’ di Fedez e J-Ax. Il concept è ovviamente ‘senza pagare’ quindi nella prima scena ci sono Fedez con Pio e Amedeo che citofano alle ville di Beverly Hills per girare il video senza pagare. Bella idea, bel concept, la canzone si chiama ‘Senza Pagare’ quindi ci sta. Il video esce nel 2017, ma nel 2015 il rapper Lil Dicky fa una canzone dal titolo ‘Save That Money’, ovvero ‘Risparmia Quei Soldi’ ed indovinate come inizia il video. E’ vero che il nome è molto simile ed è vero che il concept è identico, ma Fedez e J-Ax potevano non saperlo, ma vi dico un’altra cosa: Senza Pagare è in featuring con T-Pain e caso vuole che nel video di due anni prima con Lil Dicky, T-Pain faccia un cameo”.