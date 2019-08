Tommaso Zorzi ora è un grande amico di Claudio Sona, ma secondo quanto dichiarato da Mario Serpa l’ex volto di Pechino Express in passato c’avrebbe provato con lui, ottenendo però un sonoro due di picche.

Secondo quanto scritto da Serpiko su Instagram, Tommaso Zorzi in passato gli avrebbe inviato su Instagram un messaggio privato e non avendo ottenuto risposta l’avrebbe cancellato. “Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato“. Tommaso a questo punto, come riportato da Trendit.it, avrebbe deciso di querelarlo per diffamazione scatenando l’ilarità di Mario: “Denuncia per ignoramento in direct?“.

Il caso è continuato tutt’oggi quando Mario Serpa ha aperto ai propri followers la possibilità di fare domande: a domanda diretta ‘Sei riuscito a leggere il messaggio di Zorzi prima che lo cancellasse?‘ Mario ha risposto affermativamente e quando un utente gli ha chiesto informazioni sul contenuto del messaggio, ha risposto “Aveva scambiato Instagram per Grindr” citando proprio la famosa app di incontri per gay.

Tommaso dal canto suo ha invece replicato smentendo il racconto di Mario:

“Raga, io sono in piscina e mi stavo divertendo fino a quando una persona che sono giorni che sta parlando di me continua a fare queste storie dicendo che io gli scrivevo, ci provavo, tale Mario Serpa. Beh o parli con cognizione di causa, fai degli screenshot e dai una prova.. Altrimenti così giusto per dare aria alla bocca, perché non hai un ca**o da fare, no!”

Insomma, Mario attacca, Tommaso nega. Chi avrà ragione?