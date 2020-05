“Alle richieste che Tardelli ha mandato all’Aic abbiamo risposto. So che ha mandato una lettera ai rappresentanti delle squadre ma non ha chiesto queste cose direttamente a me o all’Aic. Non capisco come si muova, basta chiedere a noi. Tempo fa ci aveva richiesto di vedere alcune cose e gli avevamo risposto a quello che potevamo, considerando che altre cose per ragioni di privacy non possono essere divulgate. Ma delle richieste che ha fatto ai calciatori a noi non ne ha fatto menzione”. Risponde così il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, all’Adnkronos, sulla dura lettera che Marco Tardelli ha inviato ai calciatori di Serie A, B e C esponendo i suoi dubbi sulla gestione del sindacato calciatori e delle sue società.

