“Poco spazio ai giovani? Sottil in Fiorentina Napoli ha dimostrato il suo valere come Kumbulla in Verona-Bologna. I giovani non devono giocare per forza ma se sono bravi. La riflessione a livello federale che dobbiamo fare è se le norme siano corrette, a partire dai dilettanti, perché noi oggi abbiamo un mondo dei dilettanti dove si gioca perché si deve e non perché si è capaci di giocare a calcio. La base della piramide si sta sgretolando invece che rafforzarsi, uno degli obiettivi deve essere anche quello“. Così il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, all’Adnkronos, sulla situazione dei giovani nel campionato italiano dopo la prima giornata di campionato.

