Tom Welling e la sua compagna Jessica Rose Lee, sono diventati genitori. Lo scorso 5 gennaio è nato il loro primo figlio, Thomson Wylde Welling.

Jessica ha pubblicato su Instagram la prima foto del bambino:

A distanza di 8 anni dalla fine di Smallville Tom Welling è diventato un bel DILF.



Tom Welling, l’attore che in #Lucifer interpreta il tenente Pierce, è molto conosciuto per il ruolo di Clark Kent in Smallville.

E come sappiamo, il punto debole di Superman è… la kryptonite!

Avevate colto il riferimento? 🦸‍♂️ pic.twitter.com/0qwfmKX8sL

— Premium Action (@Premium_Action) 7 gennaio 2019