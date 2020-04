Tom Hanks ha scritto una lettera e ha inviato in regalo una macchina da scrivere di marca Corona a un bambino australiano vittima di bullismo a causa del suo nome. Il piccolo di 8 anni, infatti, si chiama Corona De Vries, e quando l’attore e la moglie Rita Wilson hanno contratto il coronavirus, ha scritto loro una lettera nella quale manifestava preoccupazione per la loro salute e nello stesso tempo raccontava all’interprete di ‘Forrest Gump’ e ‘Salvate il Soldato Ryan’ di essere preso in giro dai compagni di scuola che lo chiamavano “coronavirus”. “Sono molto triste e arrabbiato quando mi chiamano così”, ha scritto il ragazzo.

