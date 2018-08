Per la serie “non ci sono più gli hacker di una volta”, dopo Cole Sprouse di Riverdale e la sua compagna, Lili Reinhart, ieri sera anche Tom Daley è stato vittima di un pirata del web molto particolare.

Se l’hacker dei due attori ha fatto il troll scrivendo alcuni tweet pieni di insulti, quello del tuffatore inglese ha ritwittato diversi post di Selena Gomez in costume. In pratica un hacker selenator.



Dopo pochi minuti con il profilo tempestato di foto della Gomez in bikini, il mio amore è riuscito a tornare in possesso del suo account ed ha cancellato tutto.E pensare che solo pochi mesi fa Tom è stato vittima di un altro tipo di pirata del web che ha pubblicato delle foto “molto interessanti”, che trovate su Bitchy X.

