Perez Hilton giovedì scorso ha rivelato di essere in possesso di un video in cui Tom Daley limona un tuffatore di 16 anni. Il filmato in questione è finito su Twitter e Tumblr e il limone di cui parlava il blogger americano non c’è, si tratta piuttosto di un bacio a stampo di pochi secondi. Nonostante tutto ieri pomeriggio Perez Hilton ha fatto un’altra live in cui ha raccontato altri dettagli sul caso.

“Il video di Tom Daley è finito su Twitter ed è ovunque. Non l’ho diffuso io. Ho nuove informazioni su quella clip e dirò tutto. Ricordo che è un tuffatore famoso, ha un figlio, un marito e milioni di follower sui social network. Lui bacia per diversi secondi questo ragazzino en entrambi sono senza maglietta. Adesso mi hanno rivelato che è stato girato tutto nel marzo del 2019 in Cina e quindi il tiktoker aveva solo 15 anni, mentre Tom 24. Ripeto, 15 anni e l’altro 24. I due erano in hotel dopo una gara. Quello che per me è assurdo è la quantità di gente che lo giustifica dicendo che l’età del consenso in UK è 16 anni e in Cina 14. Ma vi rendete conto? Lo giustificate perché in Cina l’età del consenso è 14 anni? 14! Io ho parlato con molti tuffatori e mi hanno confessato che questo video ha fatto il giro della loro comunità l’anno scorso. Credo che a Dustin Lance Black vada bene che Tom abbia relazioni intime con altri ragazzi. Tra i gay è abbastanza normale avere relazioni aperte e andare con altri, non giudico questo. Io giudico un 25enne che bacia un 14enne. Soprattutto perché Daley è famoso, soprattutto tra i tuffatori. Poi mi hanno detto che a quel party circolava dell’alcol e ha giocato un ruolo fondamentale. Inoltre Tom era in una posizione di potere e lui ha abusato del suo potere, dei suoi privilegi. Adesso ve la metto in un altro modo, se un uomo di 25 anni baciasse prolungatamente una ragazzina di 14 anni?”

Sui social c’è chi accusa Tom Daley di essere un predatore sessuale (o peggio) e chi lo appoggia sostenendo che a 16 anni uno è libero di decidere con chi andare a letto. In realtà secondo me è inutile fare polemica su questo caso, visto che sono quasi certo che si sia trattato del “gioco della bottiglia”. Chi ha visto la clip avrà notato le facce imbarazzate dei due ragazzi, assolutamente consapevoli di essere registrati.

Tom sarà anche molto “sveglio” (su Twitter invece pare siano tutti santi), ma non penso proprio che sia un ragazzo che abusa del suo potere per portarsi a letto minorenni, non esageriamo!

