TOKYO – Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021 potrebbe non bastare: a lanciare l’allarme è un infettivologo giapponese. Kentaro Iwata, professore del dipartimento di malattie infettive all’Università di Kobe, si dice “molto pessimista” sulla possibilità che i Giochi, già posticipati di un anno, possano avere luogo nell’estate 2021. “Onestamente non credo sia probabile che le Olimpiadi si terranno l’anno prossimo – ha dichiarato durante una conferenza stampa online – I Giochi richiedono che il Covid 19 sia sotto controllo ovunque, perché devi accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo”.

“Possibile solo una partecipazione limitata di spettatori”

“Il Giappone potrebbe essere in grado di controllare la malattia entro la prossima estate, e spero ci riesca, – ha spiegato ancora Iwata – ma non credo che lo stesso possa avvenire in ogni parte del pianeta. Per questo sono molto pessimista”. L’unica eventualità per l’infettivologo giapponese sarebbe un format ridotto, ad esempio “senza spettatori o con una partecipazione limitata”.



Il Comitato organizzatore: “Nessun piano B”

Di diverso avviso gli organizzatori, che hanno ribadito l’intenzione di rispettare le nuove date. Non c’è “nessun piano B”, ha affermato alla stampa Masa Takaya, portavoce del Comitato Organizzatore per le Olimpiadi di Tokyo. Il professor Iwata aveva suscitato scalpore già a febbraio, definendo “del tutto caotica” la gestione da parte del governo giapponese del caso della Diamond Princess, la nave da crociera posta in quarantena di fronte al porto di Yokohama.







