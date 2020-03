ROMA – La cerimonia d’apertura è prevista per il 24 luglio 2020. A poco più di 4 mesi dai Giochi olimpici di Tokyo, però, i dubbi dovuti al continuo diffondersi in tutto il mondo del Coronavirus diventano sempre più forti. Il premier giapponese, Shinzo Abe, continua a mostrarsi apparentemente sicuro sullo svolgimento regolare delle gare a cinque cerchi, ma l’incertezza regna sovrana nel mondo dello sport dove tutto, o quasi, è fermo a data da destinarsi.

Il Cio ottimista su Tokyo2020

Anche il Cio, il comitato olimpico internazionale, nelle parole di uno dei suoi membri più influenti e presidente del comitato olimpico australiano, John Coates, prova a prendere tempo e a dirsi ottimista: “Tutto sta andando per l’apertura del 24 luglio, mancano ancora quattro mesi”. Parole che contrastano con quanto affermato a fine febbraio dal collega canadese Dick Pound che aveva sostenuto che una decisione sui Giochi sarebbe dovuta arrivare entro due-tre mesi. “Il Cio non ha adottato nessuna delle date che Pound ha anticipato e credo che anche Dick abbia fatto marcia indietro – le parole del numero uno dello sport australiano al ‘Sydney Morning Herald’ -. La scadenza indicata da Pound non è mai stata la posizione del Cio, ma una sua idea. C’è ancora tempo”.

Rivio o cancellazione Giochi ipotesi lontana

Il tempo, però, stringe per quegli atleti che devono ancora qualificarsi. Oggi è prevista una conference call tra il primo ministro giapponese, Abe, il capo del Cio Thomas Bach e i vari comitati olimpici. Un rinvio o addirittura la cancellazione dei Giochi Olimpici, però, non è all’ordine del giorno, bensì “uno scambio di informazioni” tra federazioni internazionali, comitati olimpici nazionali e atleti, con particolare focus sulle qualificazioni per Tokyo, molte delle quali annullate per l’emergenza sanitaria mondiale. “La difficoltà per coloro che si sono qualificati o che si qualificheranno è che non avranno più gare internazionali”, ha affermato ancora Coates, che però ha ammesso che portare gli atleti in Giappone sarebbe una sfida, visto il rischio di contagio di Covid-19.

Consegna fiamma olimpica a porte chiuse

Intanto nella giornata di ieri il comitato olimpico greco ha annunciato ufficialmente che la cerimonia della consegna della fiamma olimpica per i Giochi di Tokyo 2020 in programma giovedì allo stadio di Atene, dove si sono tenute le prime olimpiadi moderne nel 1896, si svolgerà senza pubblico per evitare altri casi di contagio da Coronavirus. La scorsa settimana era stato annullato il resto della staffetta della torcia per evitare assembramenti da parte di curiosi e tifosi.

Positivo n.1 federcalcio nipponica

E mentre il Giappone continua ad andare avanti per la sua strada come se nulla fosse e con la speranza che prima di luglio arrivi la fine della pandemia, ecco la notizia della positività al Coronavirus di Kozo Tashima, presidente della Federcalcio nipponica e vice presidente del Comitato olimpico nazionale.







