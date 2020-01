“Per me sarà l’Olimpiade della consapevolezza, e spero di essere portabandiera. Sarebbe una grande gioia e un grande onore”. Così la schermitrice Elisa Di Francisca, sul podio a Katowice nel circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile, risultato che le è valso il pass per Tokyo 2020. “Ma quale politica, io spero di portare un’altra bandiera, quella italiana alla cerimonia. Non porterò altro sul podio, l’ho fatto una volta ed era per lanciare un altro tipo di messaggio, non politico ma di unione”.

Intanto sa di dover migliorare. “Il pass non è stato una sorpresa per noi. Il problema è che non vinciamo, non vanno bene le cose, non ci amalgamiamo, non riusciamo a tirare bene quando magari la compagna prima è andata male. Secondo me è un problema di inno. Noi prima di gareggiare cantavamo e ballavamo, sembra una cosa stupida ma faceva gruppo. Ora invece ognuna si fa gli affari propri. Era una mia idea questa dell’inno ma adesso non collaborano. Non mi farà risultare simpatica questa uscita? Chissenefrega, tanto mi è rimasto poco…”.

Elisa Di Francisca cerca anche di conciliare le sue due vite, quella di atleta con quella di mamma. “Il fatto è che non si conciliano, è un disastro. Quando me lo dicevano non ci credevo, però quando la vivi è difficilissima. Mi devono dare una decina di medaglie, a me e a tutte le altre mamme. Alla fine però porterò mio figlio Ettore a Tokyo, anche se non potrò stare al 100% con lui. Penso di arrivarci con i capelli dritti e un sacco di occhiaie”.