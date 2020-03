“Pronti a seguire le indicazioni dell’Oms”

– “I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non saranno cancellati, né posticipati”. A cancellare ipotesi di rinvio delle Olimpiadi a causa del coronavirus pensa il presidente del CIO Thomas Bach: “E’ un’ipotesi che non abbiamo assolutamente preso in considerazione e discusso nelle riunioni esecutive di questa settimana”, sottolinea. Il comitato esecutivo del Cio “ha ribadito il suo pieno impegno per il successo dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, che si svolgono dal 24 luglio al 9 agosto 2020”.

Detto ciò, Bach tiene a evidenziare che il Cio “non specula sugli sviluppi futuri” e seguirà i consigli dell’Organizzazione mondiale della sanità nel caso in cui la situazione peggiorasse. “Ovviamente siamo un’organizzazione responsabile ed è per questo che abbiamo una task force congiunta che organizza riunioni periodiche. I problemi sono più che altro legati ai tornei di qualificazione olimpica, ma sono orgoglioso di tutto il nostro movimento sportivo per la grande solidarietà e la flessibilità che sta dimostrando”.