Tokio Hotel

Dopo i sensazionali live a novembre 2017, a grande richiesta i Tokio Hotel tornano in Italia nel maggio 2019 per tre attesissime date.➡️7 maggio Milano, Fabrique➡️9 maggio Roma, Atlantico➡️10 maggio Bologna, Estragon

Biglietti in vendita dalle ore 10 di martedì 6 novembre.

Tokio Hotel